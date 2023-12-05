سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الثلاثاء 5-12-2023

ننشر سعر الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 5-12-2023، أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري 98.95 جنيه للشراء، و99.89 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزي المصري سجل 99.84 جنيه للشراء، و100.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزي المصري

99.84 جنيه للشراء.

100.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

98.95 جنيه للشراء.

99.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

99.63 جنيه للشراء.

99.89 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

96.61 جنيه للشراء.

100.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

97.30 جنيه للشراء.

100.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

98.09 جنيه للشراء.

100.21 جنيه للبيع.

العملات العربية

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 98.95 جنيه للشراء، 99.89 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 79.45 جنيه للشراء، 81.83 جنيه للبيع، فيما سجَّل الريال العماني، سعر 78.04 جنيه للشراء، 80.13 جنيه للبيع، بينما سجَّل سعر الريال القطري، عند سعر 7.80 جنيه للشراء، 8.46 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 42.76 جنيه للشراء، 43.47 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي:

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري، 33.22 جنيه للشراء، 33.46 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 32.92 جنيه للشراء، 33.09 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار اليورو الأوروبي 33.41 جنيه للشراء، 33.57 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار اليورو في المصرف المتحد، عند 33.24 جنيه للشراء، 33.77 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار اليورو الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 33.41 جنيه للشراء، 33.58 جنيه للبيع، وبلغت أسعار اليورو في بنك مصر، سعر 33.22 جنيه للشراء، و 33.46 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذْ سجلت أسعار اليورو مقابل الجنيه نحو 33.49 جنيه للشراء، و 33.64 جنيه للبيع.