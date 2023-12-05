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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الريال القطري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

الريال القطري
الريال القطري

ننشر سعر الريال القطرى، اليوم الثلاثاء 5-12-2023، أمام الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى سعر 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.88 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

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سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.

8.46 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.02 جنيه للشراء.

8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.88 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصرى الخليجي

7.89 جنيه للشراء.

8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى

7.88 جنيه للشراء.

8.51 جنيه للبيع.

العملات العربية

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 98.95 جنيه للشراء، 99.89 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 79.45 جنيه للشراء، 81.83 جنيه للبيع، فيما سجَّل الريال العماني، سعر 78.04 جنيه للشراء، 80.13 جنيه للبيع، بينما سجَّل سعر الريال القطري، عند سعر 7.80 جنيه للشراء، 8.46 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 42.76 جنيه للشراء، 43.47 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبي:

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي  في البنك الأهلي المصري، 33.22 جنيه للشراء، 33.46 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 32.92 جنيه للشراء، 33.09 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار اليورو الأوروبي  33.41 جنيه للشراء، 33.57 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار اليورو في المصرف المتحد، عند 33.24 جنيه للشراء، 33.77 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار اليورو  الأوروبي في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 33.41 جنيه للشراء، 33.58 جنيه للبيع، وبلغت أسعار اليورو في بنك مصر، سعر 33.22 جنيه للشراء، و 33.46 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذْ سجلت أسعار اليورو مقابل الجنيه نحو 33.49 جنيه للشراء، و 33.64  جنيه للبيع.

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