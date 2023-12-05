القبض على نصاب حاول غسل 30 مليون جنيه

قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بمحاولة غسـل 30مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج.

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جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الأموال العامة والكسب غير المشروع.. فقد قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بإحدى شركات الأبنية التعليمية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) لقيامهبمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تسفيرهم للخارج، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(شراء الوحدات السكنية- شراء قطع الأراضى-تأسيس الشركات - شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 30مليون جنيه ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي وقتٍ سابق، نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط المتهمين الهاربين في ضبط (23) متهم، وذلك في حملة أمنية مُكبرة، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (11) متهم.

كما كشفت أجهزة الوزارة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) بإكتشافه سرقة (أجهزة كهربائية- مبلغ مالى) من داخل شقة كائنة بدائرة القسم ملك شقيقته "متواجدة خارج البلاد" ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (نقاش " له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من النافذة"بالإشتراك مع (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحيرة) تم ضبطه ، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" (مقيمان بمحافظة البحيرة – لأحدهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما.. كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.