تنفيذ 131 حكم جناية و17154 حكم حبس جزئي

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ (53320) حكم قضائي متنوع، في حملة أمنية.

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وذلك على النحو التالى:

(131) حكم جناية.

(17154) حكم حبس جزئى.

(2910) حكم حبس مستأنف.

(25579) حكم غرامة.

(7546) مخالفة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمناً وذلك بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ آخر نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط المتهمين الهاربين في ضبط (23) متهم، وذلك في حملة أمنية مُكبرة، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (11) متهم.

كما كشفت أجهزة الةوزارة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) بإكتشافه سرقة (أجهزة كهربائية- مبلغ مالى) من داخل شقة كائنة بدائرة القسم ملك شقيقته "متواجدة خارج البلاد" ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (نقاش " له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من النافذة"بالإشتراك مع (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحيرة) تم ضبطه ، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" (مقيمان بمحافظة البحيرة – لأحدهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما.. كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

و أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة: ضبط قضية .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1870) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (39) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (220) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (9) قضايا.