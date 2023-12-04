إدارة المرور تُعلن إغلاق محور عدلي منصور

أصدرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بيانًا أعلنت فيه عن غلق كلي لمحور عدلي منصور بالوصلة من ميدان الحرفيين وحتى محطة مترو عدلى منصور، وتحويل الحركة المرورية تجاه طريق القاهرة الإسماعيلية، وذلك لتنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء محور حر موازى لطريق السويس، فى المسافة من تقاطعه مع محور عدلي منصور حتى الطريق الدائري الأوسطي مرورًا أعلى محور جوزيف تيتو.

وأوضحت في ذلك السياق أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور

وأشارت إلى أن ذلك الأمر يستلزم الغلق الكلى لمحور عدلى منصور بالوصلة من ميدان الحرفيين وحتى محطة مترو عدلى منصور، وتحويل الحركة المرورية تجاه طريق القاهرة الإسماعيلية، على أن تكون الأعمال إعتبارًا من اليوم الموافق 4 الجارى الساعة 12 صباحًا "بعد منتصف الليل" حتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 9 الجارى.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الداخلية تضبط 23 مُتهمًا هاربًا و11 بلطجيًا



نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال ضبط المتهمين الهاربين في ضبط (23) متهما، وذلك في حملة أمنية مُكبرة، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (11) متهما.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية أيضاً ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) بإكتشافه سرقة (أجهزة كهربائية- مبلغ مالى) من داخل شقة كائنة بدائرة القسم ملك شقيقته "متواجدة خارج البلاد" ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.

بالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (نقاش " له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من النافذة"بالاشتراك مع (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة البحيرة) تم ضبطه ، وأقرا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات لدى عميليهما "سيئا النية" (مقيمان بمحافظة البحيرة – لأحدهما معلومات جنائية) أمكن ضبطهما كما تم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.