الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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البنك المركزي يطرح الجنيه الرقمي.. الأهمية والمميزات (فيديو)

البنك المركزي يطرح
البنك المركزي يطرح الجنيه الرقمي

استعرض الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، مفهوم ومدى أهمية إصدار الجنيه الرقمي الذي أعلن البنك المركزي مؤخرا أنه بصدد طرحه.


وقال عبدالمنعم سعيد خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج صباح البلد، اليوم الثلاثاء، إن الجنيه الرقمي يعتبر النسخة الرقمية من الجنيه الورقي، ويتم التعامل به على منظومة الدفع الإلكتروني، موضحا أن الجنيه الرقمي أحد أهداف الدولة نحو التحول الرقمي “الشمول المالي” وتقليل استخدام المعاملات النقدية الورقية.

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وأضاف أن الجنيه الرقمي سيتم تداوله ما بين المحافظ الموجودة على الهواتف النقالة وكروت الدفع الإلكتروني  للجهات الحكومية وحالات الشراء، مؤكدا أن الجنيه الرقمي يساوي الجنيه الورقي في قيمته والتسلسل الذي يحمله الورقي.


وأشار إلى أن توجه الدولة المصرية حاليا يوافق التوجه العالمي نحو استخدام العملات الرقمية بهدف تقليل استخدام “الكاش” والمطبوعات العملات الورقية، مردفا أن طبع العملات الورقية يكلف الدول مبالغ كبيرة لذلك جاء الاتجاه للعملات الرقمية لتقليل التكلفة ومواكبة الاتجاه العالمي.

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