القصير يبحث مع مديرة الوكالة الفرنسية التعاون المشترك لخدمة صغار المزارعين

التقى اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيدة/ كليمونس فيدال - مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية وبحث معها آليات التعاون المشترك.

ورحب القصير، بكليمونس وفريق العمل المرافق، حيث أكد في البداية على متانة وعمق العلاقات المصرية - الفرنسية، والتشاور المستمر بين قادة البلدين مع وجود رؤي مشتركة وتوافق فيما بينهما علي القضايا الدولية والإقليمية.

وأشار القصير، إلى المشروع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي الــــــSASME والذي نفذته الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والذي قام بتمويله كل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 52 مليون يورو، قد حقق نتائج جيدة لها أثر مستمر ومستدام حتي بعد انتهائه من خلال توفير حوالي 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما عزز عدد من القطاعات في مصر كقطاع الأسماك والألبان.

القصير يطالب بوضع صغار المزارعين على رأس أنشطة وزارة الزراعة

وشدد القصير على وضع صغار المزارعين على رأس أنشطة وزارة الزراعة في خلق الفرصة المختلفة لتحقيق التنمية الريفية المستدامة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي لما لها من أهمية كبيرة والتي تعد ركيزة اساسية لتوفير فرص العمل في المناطق الريفية،

ومن جانبها كليمونس وجهت الشكر لوزير الزراعة على هذا اللقاء وحفاوة الاستقبال وأكدت أن نتائج التقييم لهذا المشروع جاءت ايجابية جدا مع التوصية بتنفيذ مرحلة جديدة من المشروع، ويأتي هذا اللقاء تدعمياً لآليات التنسيق المشترك في إعداد وتنفيذ مثل هذه المشروعات الهامة وذلك في إطار استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والأولويات الموضوعة لتحقيق الأمن الغذائي مع مجابهة الأضرار الناتجة عن التغير المناخي.

وفي نهاية اللقاء أكد القصير أنه يجب أن يتم تصميم المشروعات التنموية المستقبلية طبقًا لأولويات وزارة الزراعة والتي تأخذ بعين الاعتبار تكامل الجهود بين مختلف شركاء التنمية الدوليين مع التركيز علي اقليم صعيد مصر في المشروعات التنموية المستقبلية.

وحضر اللقاء عن الوكالة الفرنسية للتنمية السيدة/ اليزا فيفار - مديرة وحدة بالوكالة والسيد/ محمد عشماوي - مدير التمويل الزراعي والتنمية الريفية، وعن الجانب المصري السيد المهندس مصطفي الصياد - نائب وزير الزراعة والأستاذ كامل شحاته ممثلا عن البنك التجاري الدولي والدكتور صبحي النجار - المدير التنفيذي لبرنامج التنمية الزراعية.