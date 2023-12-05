وفاة طالب سقط عليه حائط قديم بأخميم

توفي طفل في الرابعة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج سقط عليه جزء من حائط أثناء قيامه بمساعدة عمه في نقل الرمال بمنزل الأخير وجرى نقله جثة هامدة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة لمركز شرطة أخميم من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "جاسر . ا . ج . س" 14 سنة طالب ومقيم دائرة المركز جثة هامدة إدعاء سقوط حائط عليه .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال عمه "فريد . ج . س . س" 44 سائق ومقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام نجل شقيقه المذكور بمساعدتهم في نقل الرمال لمسكنه بذات الناحية سقط عليه جزء من حائط قديم بالمسكن مبني بالطوب اللبن مما أدي لوفاته 00 ونفي الشبهة الجنائية .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .