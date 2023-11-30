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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس 2024

امتحانات المدارس
امتحانات المدارس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس 2024. 

تحديد نظام امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة القاهرة

ضوابط امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل في المدارس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في المدارس تنطلق لجميع المراحل التعليمية الأحد 14 يناير 2024.

ونوهت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات صفوف النقل بالمدارس التعليمية الفنية وجدارات صفوف النقل بالمدارس التعليمية الفنية تبدأ في الثلاثاء 9 يناير 2024.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لجميع المراحل التعليمية تنتهي 26 يناير 2024.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، وتمتد إجازة نصف العام لأسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 10 فبراير 2024.

وينتهي العام الدراسي الجديد يوم السبت 8 يونيو 2024، ويبلغ عدد الأسابيع في العام الدراسي الجديد 35 أسبوعًا. 

ويبدأ امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

  وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024 .

وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024، على أن يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا. 

ويؤدي طلاب صفوف النقل ثلاثة اختبارات في الفصل الدراسي الواحد: الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الأول من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

ويستهدف الاختبار الثاني لطلاب صفوف النقل يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في الشهر الثاني من بداية كل فصل دراسي وتكون على مستوى المدرسة.

أما اختبار نهاية الفصل الدراسي: يكون في نهاية الفصل الدراسي ويستهدف قياس نواتج التعلم في الفصل الدراسي بأكمله، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع درجات الاختبارين (الدرجة الأعلى في اختبار الشهر الأول أو الثاني) و(درجة اختبار نهاية الفصل الدراسي).
 

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