الانتخابات الرئاسية 2024| تعليمات وزير التربية والتعليم للمدارس

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليماته للمدارس خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024.

جاء ذلك خلال خطاب رسمي عممه وزير التربية والتعليم على المديريات التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية، لدعم جهود الدولة، والهيئة الوطنية للانتخابات في تهيئة المناخ الملائم لعقد الانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 10 حتى 12 ديسمبر 2023.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن تلك التعليمات تستهدف توفير جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء عملية التصويت، وتيسير سبل الراحة لإدلاء الناخبين بأصواتهم داخل لجان الانتخابات الرئاسية، وتمكينهم من أداء حقهم الدستوري في جو ديمقراطي يتسم بالحرية، والنزاهة والشفافية الكاملة.

تعليمات وزير التربية والتعليم في الانتخابات الرئاسية 2024

ونوه وزير التربية والتعليم بتخصيص عدد من المدارس كلجان انتخابية، وتم تجهيزها على الوجه المطلوب في جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

ووجه وزير التربية والتعليم بتجهيز 8 آلاف و563 مدرسة تم تخصيصها كلجان انتخابية، مع ضرورة التأكد من صيانة هذه المدارس وظهورها بالمظهر اللائق، خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

وأكد وزير التربية والتعليم ضرورة تكثيف المعلمين تدريس المقررات الدراسية المقررة خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية 2023 في المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط.

وشدد وزير التربية والتعليم على المديريات التعليمية بضرورة حضور وانتظام جميع المعلمين، وكل العاملين بالمدارس بجميع أنواعها الرسمية، والخاصة، والدولية خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية 2023.

ونبه وزير التربية والتعليم بتخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين بالمدارس التي تضم لجانًا انتخابية في الانتخابات الرئاسية 2023 في أقرب مدرسة لهم.

ووجه وزير التربية والتعليم بحصول طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط، على إجازة خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية 2023، وانتظام الدراسة بالمدارس بكل أنواعها الرسمية، والخاصة، والدولية، غير المخصصة كلجان انتخابية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن تلك التعليمات تأتي حرصا على تحقيق الصالح العام، مشددًا على جميع الجهات المعنية الالتزام بالتعليمات الواردة في هذا الكتاب، ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.

وتنطلق الانتخابات الرئاسية 2024 في داخل مصر يوم الأحد المقبل، الموافق 10 ديسمبر 2023 وتستمر لمدة ثلاثة أيام حتى 12 ديسمبر 2023.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات خدمة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي فى الانتخابات الرئاسية 2024 لمعرفة رقم اللجنة الفرعية ومركز الاقتراع الذى يقوم فيه المواطن بالتصويت.

وأوضحت الهيئة للمواطن طرق للاستعلام عن اللجنة الانتخابية التي سيدلي بها بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 عن طريق الرقم القومي للمواطنين عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية (اضغط هنا).



