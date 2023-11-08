عتبات البهجة.. يحيى الفخراني رجل خمسيني يبحث عن السعادة

بدأ الفنان يحيى الفخراني تحضيرات مسلسله الجديد، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، والمسلسل يحمل اسم "عتبات البهجة"، مكون من 15 حلقة، وهو أولى تجارب الفخراني في الدراما القصيرة، ومن المقرر تحديد موعد نهائي للتصوير خلال أيام.

عودة للسباق الرمضاني “بعتبات البهجة”

كان النجم يحيى الفخراني، غاب عن السياق الرمضاني لمدة عامين، ويعود من جديد بهذا العمل بعد آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش"، الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021.

يتناول العمل في إطار درامي قصة الثري نجيب زاهي زركش، والذي يكتشف سرا خطيرا بوجود ابن له، وبمساعدة خادمه ينجح في الوصول لثلاث شباب محتمل أن يكون ابنه ضمنهم.

مسلسل نجيب زاهي زركش

مسلسل نجيب زاهى زركش، بطولة يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى

يذكر أن "عتبات البهجة"، مأخوذ من رواية للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، وسيناريو وحوار مدحت العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.