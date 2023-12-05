حقيقة تدخل حازم إمام لحل أزمة فتوح مع الزمالك

كشف أحمد حسام ميدو حقيقة ما تردد حول تدخله مع حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لحل أزمة أحمد فتوح في الزمالك.

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وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك صحيفة خارجية كتبت أنني تدخلت مع حازم إمام لحل أزمة فتوح في الزمالك أقسم بالله هذا لم يحدث"

واختتم: "لو في إيدي القرار فتوح يمشي من الزمالك ولم أتدخل مطلقا في أزمة فتوح مع النادي"



وفي سياق متصل وجه أحمد فتوح لاعب الفريق الأول كرة القدم بنادي الزمالك رسالة غامضة لجماهير ناديه بعد الأزمة العنيفة التي تسبب فيها اللاعب قبل مباراة زد بمسابقة الدوري.

ونشر فتوح للمرة الأولى عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام” منذ إندلاع الأزمة صورة له بقميص نادي الزمالك مع قلوب بيضاء في محاولة لكسب ود الجماهير التي هاجمته بقوة خلال الفترة الماضية.

وظهر فتوح في ملعب حلمي زامورا أمس الأحد وهو يتابع مباراة فريق الزمالك مواليد 2003 أمام الأهلي والتي انتهت لصالح الأبيض بهدفين لهدف.

وكان فتوح قد غادر معسكر فريقه قبل مواجهة زد بالدوري بصحبة زميليه محمد صبحي ومصطفى الزناري.

وقرر الزمالك إيقاف فتوح لمدة شهر وتغريمه مالياً مع عرضه للبيع بجانب الثنائي الزناري وصبحي.

ورفضت إدارة الزمالك بعض الوساطات التي حاولت تقريب وجهات النظر من اجل عودة أحمد فتوح من جديد للفريق.