الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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التحالف الوطني للعمل الأهلي: إقبال المصريين بالخارج بالانتخابات الرئاسية كان متوقعًا (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

علق  النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على الإقبال الذي شهدته انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، قائلا: "ما حدث  في الانتخابات الرئاسية ليس مفاجأة بالنسبة لي لأن المصريين في الخارج يحبون بلدهم بشدة".

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وأضاف  عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم الإثنين: "عدد المصريين في الخارج يتجاوز 10 مليون مواطن، أسر وأفراد وعائلات، وكنت متوقع منهم  هذا الإقبال  في الانتخابات الرئاسية".

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى أن المصريين في الخارج لهم تمثيل في مجلس النواب وهذا له معنى كبير جدا".

ضبط العملية التعليمية خلال الانتخابات الرئاسية 2024

وبالتزامن مع إجراء الاستحقاق الدستوري الأهم للشعب المصري، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد من القرارات لضبط العملية التعليمية خلال الانتخابات الرئاسية 2024.

جاء ذلك من خلال كتاب دوري تم تعميمه على المديريات التعليمية مناشدة الجهات المعنية الالتزام بالتعليمات الواردة فى هذا الكتاب، اعتبارا من تاريخ صدوره، ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم حرصا على تحقيق الصالح العام.

وتضمن الكتاب عدد من البنود يأتي أهمها في ا|لالتزام بحضور وانتظام جميع المعلمين، وكافة العاملين بالمدارس بكافة أنواعها (الرسمية- الخاصة- الدولية)، خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية 2024، فضلًا عن الحرص على انتظام الدراسة بالمدارس بكافة أنواعها (الرسمية- الخاصة- الدولية)، غير المخصصة كلجان انتخابية، خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024.

وشددت التعليم، على ضرورة تخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين خلال فترة انتخابات الرئاسة 2024، بالمدارس التى تضم لجانا انتخابية فى أقرب مدرسة لهم، مشددة على ضرورة حصول طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط على إجازة خلال فترة انعقاد الانتخابات.

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