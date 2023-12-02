السبت 02 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

أبو شقة: مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات تذكرنا بمشهد توحد المصريين بـ 30 يونيو

المستشار بهاء أبو
المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ

أشاد المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، بالمشهد التاريخي الذي رسمته الجموع الغفيرة من المصريين في الخارج ، في مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 ،مؤكدا إن عظمت المصريين دائما تتجلي في المواقف والظروف التي يحتاجهم فيها الوطن.

واضاف ابوشقه بأن المصريين في الخارج ، ضربوا أروع الامثله بتلبية نداء الوطن وأن هذا المشهد يذكرنا بتوحد المصريين في 30 يونيو ، وبعثوا رسالة وطنيه صادقة ، للعالم بأن المصريين في الخارج سفراء لوطنهم وكما كانوا دائما خلف وطنهم وان ارادتهم تفرض نفسها بصلابه وقوة و هي الصخره التى تتحطم عليها كل التحديات، وان مشاركتهم بإصرار وحب وعزيمة ضمت جميع الأسر المصرية في الخارج في مظهر حضاري يليق بالدولة المصريه بمشاركتهم في المارثون الانتخابي.

وحث ابوشقة المصريين في الداخل بالاحتشاد ايام 10،11،12 ديسمبر امام اللجان وصناديق الاقتراع وأن تكون مشاهد المصريين في الخارج ، محفزا ونموذجا يحتذوا بهم علي أداء رسالتهم وممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات واختيار من يحكمه .

وبين ابوشقه بان الوطن يمر بتحديات جسيمه تتطلب من الجميع التكاتف والاصطفاف الوطنى بنوايا صادقه ، من المصريين لبناء دولة عصرية حديثة ، نحلم بها في الجمهوريه الجديده هي حلم وامل المصريين.

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية: 139 شهيدًا و652 جريحًا نتيجة القصف الإسرائيلي خلال 24 ساعة

السيسي يبحث مع رئيس وزراء النرويج سبل دفع العلاقات بين البلدين

محافظ بني سويف يُكرم مدير عام الري بعد ترقيته إلى وكيل وزارة بالفيوم

أم ترتدي ثوب الشيطان .. تحاول نهاء أطفالها الثلاثة بحقن الأنسولين فما القصة؟
الجريدة الورقية