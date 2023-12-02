أبو شقة: مشاركة المصريين في الخارج بالانتخابات تذكرنا بمشهد توحد المصريين بـ 30 يونيو

أشاد المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، بالمشهد التاريخي الذي رسمته الجموع الغفيرة من المصريين في الخارج ، في مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 ،مؤكدا إن عظمت المصريين دائما تتجلي في المواقف والظروف التي يحتاجهم فيها الوطن.

واضاف ابوشقه بأن المصريين في الخارج ، ضربوا أروع الامثله بتلبية نداء الوطن وأن هذا المشهد يذكرنا بتوحد المصريين في 30 يونيو ، وبعثوا رسالة وطنيه صادقة ، للعالم بأن المصريين في الخارج سفراء لوطنهم وكما كانوا دائما خلف وطنهم وان ارادتهم تفرض نفسها بصلابه وقوة و هي الصخره التى تتحطم عليها كل التحديات، وان مشاركتهم بإصرار وحب وعزيمة ضمت جميع الأسر المصرية في الخارج في مظهر حضاري يليق بالدولة المصريه بمشاركتهم في المارثون الانتخابي.

وحث ابوشقة المصريين في الداخل بالاحتشاد ايام 10،11،12 ديسمبر امام اللجان وصناديق الاقتراع وأن تكون مشاهد المصريين في الخارج ، محفزا ونموذجا يحتذوا بهم علي أداء رسالتهم وممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات واختيار من يحكمه .

وبين ابوشقه بان الوطن يمر بتحديات جسيمه تتطلب من الجميع التكاتف والاصطفاف الوطنى بنوايا صادقه ، من المصريين لبناء دولة عصرية حديثة ، نحلم بها في الجمهوريه الجديده هي حلم وامل المصريين.