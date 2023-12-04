الإثنين 04 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

انقطاع الاتصالات عن قطاع غزة بشكل مُتعمد للمرة الرابعة

غزة
غزة

أعلنت وزارة الاتصالات الفلسطينية، اليوم الاثنين، انقطاع خدمات الاتصالات (الثابتة والخلوية والإنترنت) في مدينة غزة وشمال القطاع للمرة الرابعة بشكل مُتعمد في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 

ودعا المدير التنفيذي لهيئة قطاع الاتصالات، ليث دراغمة - في إفادة صحفية - الهيئات والاتحادات الدولية إلى الاستجابة للتحذيرات التي أطلقت مسبقًا لضمان استمرار خدمات الاتصالات والإنترنت في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية واشتداد قصف الاحتلال على قطاع غزة. 

وأكد دراغمة أن التواصل مع الجهات والمؤسسات الدولية والأممية مُستمر، لكن الاحتلال الإسرائيلي يُصر على تجاهل التدخلات السابقة، وقال: "على المجتمع الدولي تقديم ضمانات جدية لعدم قطع الخدمات مجددًا، والحفاظ على وصول شامل لخدمات الاتصالات والإنترنت للمواطنين والمؤسسات الطبية، وطواقم الصحفيين".

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