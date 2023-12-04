الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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وصول 27 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج بمصر.. فيديو

عربيات إسعاف أمام
عربيات إسعاف أمام معبر رفح

قال مصطفى عبدالفتاح مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إنّ ما يقرب من 85 شاحنة وصلت الأراضي الفلسطينية من الأراضي المصرية بها مساعدات إنسانية جميعا يتم إنزال وإفراغ حمولاتها إلى الشاحنات الفلسطينية التي تتولى بعد ذلك نقل المساعدات إلى قطاع غزة.

ولفت إلى أن ما يقرب من 27 مصابا من قطاع غزة إلى معبر رفح للعلاج في مصر، حيث تم توجيههم جميعا إلى المستشفيات الواقعة في نطاق محافظة شمال سيناء.

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وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا سالم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "القصف يتجدد على قطاع غزة والاعتداءات الإسرائيلية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تتكرر هنا في هذا المكان، ومن معبر رفح البري نسمع أصوات القصف المتوالي على جنوب قطاع غزة، وتحديدا في مدينة رفح الفلسطينية وبالقرب من مدينة دير البلح وخان يونس".

وتابع: "كل هذه الأصوات نسمعها ونرصدها جيدا على مرأى ومسمع من منفذ رفح البري بالجانب المصري، وهناك أعداد من الشاحنات الأخرى ستضاف خلال الساعات القليلة الماضية إلى الـ85 شاحنة التي دخلت الأراضي الفلسطينية، وسيتجاوز هذا الرقم 100 شاحنة".

 

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