الشباب والرياضة تستعين بباحث فلكي بالواحات البحرية

للمرة الأولى بمعسكر يلا كامب ....

أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن مفاجأة جديدة والتى تعد المرة الاولى التى تنفذها بمعسكرات يلا كامب YALLA CAMP وذلك بالتعاون مع المعهد المعهدالقومي للبحوث الفلكية والجيزوفيزيقية بتواجد باحث فلكي بمعدات الرصد طوال فترة المعسكر والمغامرة لاكتشاف النجوم والتعرف على المجرات بعيون محبي المغامرات .

ويقام المعسكر الرياضي بالواحات البحرية والصحراء البيضاء وكهف الجارة للاسر والشباب فى الفترة من ٢٠ حتى ٢٣ ديسمبر الجاري .

وسيتم تنظيم المعسكر على مدار اربع أيام / ثلاث ليالي اليوم الأول مبيت بالفندق وليلتين مبيت بالمخيم وسط محمية الصحراء البيضاء مع توفير معدات التخييم والوجبات ومياة الشرب طوال فترة المعسكر.

كما سيتضمن البرنامج زيارة الأعجوبة الجيولوجية كهف الجارة والصحراء السوداء وجبل المرصوص وجبل الكريستال وكهف الكريستال وقرية الحيز زعيم السرو وشجرة السنطة وايضا أطول رحلة سفارى تمتد بالصحراء الشرقية لمسافة أكثر من 300كم.

على ان يتم سداد الاشتراك على حساب مركز تدريب المنتخبات القومية رقم (0333070288711200)

الفوج يتكون من 50فرد وذلك لضمان الراحة والاستمتاع والخصوصية

الإدارة المركزية للتنمية الرياضية

الإدارة العامة للقاعدة الشعبية

للحجز والاستعلام

https://www.emys.app/sport/yalla-camp-travel/