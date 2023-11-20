نشأت الديهي يكشف سبب موافقة الاحتلال الإسرائيلي على هدنة لمدة 5 أيام

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الاحتلال الإسرائيلي لم ينتصر في حربه على قطاع غزة، وكل ما فعله هو قتل الأطفال والمدنيين وتهجير الفلسطينيين من شمال غزة إلى الجنوب، أما فكرة القضاء على حركة حماس فهذا الأمر ليس صحيحا، بدليل فشل الاحتلال في الإفراج حتى عن أسير واحد.



ولفت "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الإثنين، إلى أن حركة حماس قامت بإطلاق رشقة صاروخية على تل أبيب، مشيرا إلى أن هذه الرشقة هي الأكبر من نوعها على عاصمة الاحتلال الإسرائيلي.



وأشار إلى أن سبب موافقة الاحتلال على إعداد هدنة لمدة 5 أيام، هو استمرار هجمات المقاومة الفلسطينية واللبنانية والحوثية على الاحتلال، لافتا إلى أن جماعة الحوثي قامت بنشر فيديو وهي تسيطر على سفينة تتبع للاحتلال الإسرائيلي، وهذا الأمر يهدد الملاحة في البحر الأحمر ومرفوض، ولكنه من نتائج الحرب على قطاع غزة، معقبا: "ما يحدث اليوم نتيجة ما زرعه نتنياهو، هذا الرجل البغيض الذي سيكون مصيره السجن".



وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيروش تحدث على أن الأزمة الفلسطينية هي الأصعب منذ توليه مسؤوليته، مشيرا إلى أن هذا الرجل سيدفع منصبه ثمنا لمواقفه الكاشفة لجرائم الاحتلال في فلسطين مثلما حدث مع بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.



وتابع أن وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية تتحدث على ضرورة حل القضية الفلسطينية، من خلال تهجير الشعب الفلسطيني إلى كافة دول العالم، مشيرا إلى أن هذه الوزيرة تمثل جزء من العصابة التي تحكم دولة الاحتلال.