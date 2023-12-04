النائبة حياة خطاب: النسخة الاستثنائية لمنتدى شباب العالم تهدف لتوحيد الجهود الدولية

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق فعاليات النسخة الخامسة والاستثنائية من منتدى شباب العالم أمس الأحد، في مدينة السلام شرم الشيخ، يأتي إستكمالا لجهود المنتدى خلال السنوات الماضية ودوره المحوري في مختلف القضايا الدولية والإقليمية وكذلك مجهوداته في إرساء السلام، خاصة في ظل إطلاقه لمبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية».

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن إدارة منتدى شباب العالم من خلال هذه النسخة الاستثنائية تستهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات الحالية وتعزيز المساعي نحو تحقيق السلام العالمي، والعمل كذلك على حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان وتحقيق السلام والعدالة في دول العالم.

وأشادت النائبة حياة خطاب، بالجلسات النقاشية وورش العمل التي تم عقدها على مدار يومي أمس واليوم الاثنين، لمناقشة تداعيات الصراعات والحروب المسلحة على الإنسانية، وكيفية الخروج من دائرة الحرب إلى النمو الإقتصادي، وأيضًا المساعدات الإنسانية التي تعد بمثابة جسر الأمل في الأزمات، مشيرة إلى أهمية الزيارة التي تم تنظيمها إلى النصب التذكاري للمنتدى للشباب من مختلف الجنسيات ومشاركتهم للقصص المختلفة وتوجيههم العديد من الرسائل من أجل السلام.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية دائما ما تسعى لإقرار السلام سواء إقليميًا أو دوليًا، وأن تنظيم هذه النسخة الاستثنائية في ظل التحديات والتهديدات التي تواجه المنطقة بالكامل وكذلك الصراعات الدولية، تأتي كخطوة هامة تتكامل فيها جهود المنتدى مع جهود الدولة المصرية بحثًا عن السلام .