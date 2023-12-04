النائبة نشوى رائف: منتدى شباب العالم يفتح الأفق بين شعوب العالم للتعارف وتبادل الأفكار

قالت النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن مصر هي أرض السلام، دائمًا تفتح ذراعيها لشعوب العالم وتستقبل الجميع وتحتضنهم من مختلف الفئات ومن كل لون وجنس، فهي مهد الحضارات ورمز الأمن والأمان والاستقرار، ومن ثم كان استمرار انعقاد منتدى شباب العالم الذي انطلقت نسخته في عام 2017، ومازال مستمرًا حتى الآن خير دليلا على ذلك .

وأكدت رائف في بيان لها اليوم، أن منتدى شباب العالم يفتح الأفق بين شعوب العالم للتعارف وتبادل الأفكار والرؤى والمختلفة في الموضوعات والملفات المختلفة، ويسمح بالتقارب بين الجنسيات والخبرات، الأمر الذي يعزز من مبادئ السلام والإيخاء والمحبة بين الأجيال المتعاقبة والتي تحرص عليه مصر دائمًا عبر العصور في مناخ يسوده التناغم والتفاهم بين مختلف ثقافات العالم.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن انطلاق نسخة منتدى شباب العالم هذا العالم تحت شعار "شباب من أجل إحياء الإنسانية"، هي ثمار طبيعية لانعقاد المنتدى عبر هذه السنوات، مشيرة إلى أن ورش العمل والجلسات التفاعلية التي ينظمها المنتدى من شأنها توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات الحالية، وتعزيز مساعي السلام العالمي وطرح خطط لحل النزاعات وخرائط لدعم السلام والحفاظ على حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم.

ولفتت نائب الوفد، إلى المنتدى من شأنه أيضًا الانفتاح نحو ترسيخ قيم الخير والقواعد البناءة في دعم ملفات حقوق الإنسان عبر العالم، ونبذ الحروب وأعمال العنف والصراعات ودعم الضحايا وإحلال السلام في جمع أرجاء العالم، والتعزيز من المبادرات الإنسانية والدعم الإنساني والجهود السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الأمان والسلام وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

واختتمت عضو مجلس النواب قائلة: إن الشباب هم الثمرة التي ننتظر أن نجنيها، فهم رجال الحاضر وأمل المستقبل في تعزيز مبادئ الأمن والاستقرار والسلام والتعارف بين الشعوب بعيدًا عن الصراعات والجرائم والانتهاكات الصارخة التي نشهدها كل ساعة ودقيقة بسبب الحروب بين بعض الدول والتي تقضي على الماضي وتُدمر الحاضر وتمرض المستقبل.