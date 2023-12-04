الكاف يُرشح هدف كهربا للأفضل في 2023

قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بترشيح هدف محمود عبد المنعم كهربا ليكون ضمن أفضل الأهداف خلال العام الجاري 2023.

ودخل هدف كهربا في مرمى الهلال السوداني ضمن الأهداف المرشحة لأفضل هدف في 2023، حيث نجح اللاعب في إحراز هدف مميز.

وكان الأهلي قد تعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني.

ولم يحصل كهربا على فرصة كاملة للمشاركة بصفة أساسية خلال المباريات الماضية مع الأهلي، حيث يعتمد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للمارد الأحمر على المهاجم الفرنسي منذ انتقاله للقلعة الحمراء.

الجدير بالذكر أن النتائج السلبية تُحاصر الجهاز الفني للقلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، حيث تسيطر حالة من القلق على الجماهير خلال الفترة القصيرة الماضية بسبب سوء مستوى اللاعبين بعد التعادل مع يانج أفريكانز في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم.