حجازي يعود لتشكيل اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني

دوري أبطال أسيا

كشف الأرجنتيني جاياردو، المدير الفني لـ اتحاد جدة السعودي عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم الرسمي لمواجهة سباهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال اَسيا لهذا الموسم.

وشهد تشكيل اتحاد جدة الرسمي لمواجهة بطل إيران عودة المدافع الدولي المصري أحمد حجازي بعد غياب دام لـ 6 أشهر، حيث تعرض اللاعب للإصابة بالرباط الصليبي للركبة.

تشكيل اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني

حراسة المرمى : عبد الله المعيوف.

الدفاع: لويز فيليبي، أحمد حجازي، زكريا هوساوي، مهند الشنقيطي.

الوسط : فابينهو، فيصل الغامدي، صالح العمري.

خط الهجوم : مروان الصحفي، فيلبي جوتا، مروان الصحفي.

تشكيل اتحاد جدة

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني في الثامنة من مساء الليلة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب مجموعة اتحاد جدة وسابهان

ويحتل اتحاد جدة صدارة ترتيب مجموعته بدوري أبطال اَسيا برصيد 12 نقطة، بينما يحل سباهان في الوصافة بـ 10 نقاط، بينما يأتي القوة الجوية في المركز الثالث بنفس رصيد الفريق الإيراني، فيما يتزيل أجمك إف سي المجموعة بدون رصيد من النقاط.