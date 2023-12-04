تطوير 5 مستشفيات مركزية و98 وحدة صحية بمليارين و960 مليون جنيه بأسيوط

أعلنت محافظة أسيوط عن تطوير 5 مستشفيات مركزية و98 وحدة صحية بتكلفة مليارين و960 مليون جنيه وجاري رفع كفاءة 4 مستشفيات مركزية لتصبح نموذجية بتكلفة مليار و212 مليون جنيه ومنها مستشفى منفلوط النموذجي الجديد الذي سيفتتح قريبًا بتكلفة 281 مليون جنيه

بجانب ذلك، جاري إنشاء وتطوير 98 وحدة صحية في 7 مراكز و149 قرية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه بالإضافة إلى 39 نقطة إسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه. تهدف هذه المشروعات الصحية إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية في المحافظة، وتلبية احتياجات المرضى بشكل أفضل.

من بين المشروعات الرئيسية، تم الانتهاء من رفع كفاءة مستشفى منفلوط النموذجي الجديد، والذي تم افتتاحه قريبًا بتكلفة 281 مليون جنيه. يعتبر هذا المستشفى الجديد نموذجًا يحتذى به في تقديم الخدمات الطبية إلى سكان المحافظة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين مستشفى ساحل سليم النموذجي الجديد بتكلفة تقدر بـ 253 مليون جنيه. يتمتع هذا المستشفى بتجهيزات حديثة وفريق طبي متخصص لتقديم الخدمات الصحية بأعلى مستوى.

وتأتي مشروعات تحسين الكفاءة أيضًا لمستشفى أبنوب النموذجي بتكلفة 382 مليون جنيه، ومستشفى ديروط النموذجي بتكلفة 296 مليون جنيه. سيسهم تحسين هذه المستشفيات في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل.

تم افتتاح مستشفى أبوتيج النموذجي بتكلفة 277 مليون جنيه في وقت سابق، حيث يوفر مرافق وتجهيزات عالية الجودة لخدمة سكان المحافظة.

تواصل محافظة أسيوط عملها في تطوير وتحسين البنية التحتية الصحية في المحافظة بهدف تحقيق الرعاية الصحية الشاملة والعالية الجودة لجميع المواطنين. من المتوقع أن تكون هذه المشروعات الجديدة في المحافظة سببًا رئيسيًا في تطوير القطاع الصحي وتحسين حياة السكان المحليين.