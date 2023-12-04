الإثنين 04 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تأجيل محاكمة 3 أشخاص بسبب التنقيب عن الأثار بعابدين

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

أجلت محكمة جنايات القاهرة،  محاكمة 3 أشخاص، فى اتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة عابدين، لجلسة 19 ديسمبر.

 

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19 ديسمبر.. استكمال محاكمة عصابة التنقيب عن الآثار بعابدين

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تفاصيل سقوط عصابة التنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر

 

تأجيل محاكمة 3 أشخاص بسبب التنقيب عن الأثار بعابدين 

وتلقى قسم شرطة عابدين بلاغا من الأهالى بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 متر بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التصريح بدفن جثتي  شابين  في حادث تصادم على طريق  شبين القناطر 

كما أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر ، بدفن جثة شابين لقيا حتفهما ،كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب الثالث،  في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين ، شبين القناطر ، وتم نقل الجثتان والمصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية بتلقى مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين – شبين القناطر ووجود جثتان ومصاب.

وانتقلت قوة امنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين أن الحادث وقع بين دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين – شبين القناطر واسفر الحادث عن مصرع كلا من، فيصل ب ع 18 سنة ومصطفى ع م 19 سنة، وإصابة شاب ثالث وتم نقل الجثتان والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

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19 ديسمبر.. استكمال محاكمة عصابة التنقيب عن الآثار بعابدين

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