تفاصيل سقوط عصابة التنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر

ألقت مباحث القاهرة القبض على عاطلين لقيامهما بالتنقيب عن الأثار في أحد العقارات القديمة بمنطقة الدرب الأحمر، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي قررت حبس المتهمين، وطالبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة كانت بورود معلومات وتحريات لأجهزة الأمن مفادها قيام أثنين لأحدهما معلومات جنائية بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم، تم استهداف العقار وضبط المتهمين حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر بداخله على حفرة بقطر 2 متر وعمق 6 أمتار وأدوات التنقيب.

بمواجهة المتهمين اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر داخل العقار بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.