19 ديسمبر.. استكمال محاكمة عصابة التنقيب عن الآثار بعابدين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، قرارًا بتأجيل محاكمة 3 أشخاص، فى اتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة عابدين، إلى جلسة 19 ديسمبر.

قسم شرطة عابدين، تلقى بلاغا من الأهالى بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 متر بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب.

تضمنت اعترافات المتهمين، قيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مشاجرة بسبب "سب طفل" تقود متهمًا إلى الزنزانة



أصدر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس، قرارًا بحبس متهم بإنهاء حياة شاب إثر مشاجرة بينهما، بسبب "سب طفل" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

في وقت سابق، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص، مصاب بجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بمنطقة سكنه، وتوفى لاحقاً متأثر بإصابته.

بانتقال رجال الأمن وسؤال والدتـــه قررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلها وآخر لدى معاتبة نجلها له لتعديه بالسب على أحد أقاربه طفل بالمنطقة محل سكنهما، حيث تطورت لتعديه على نجلها بالضـــرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" نتج عن ذلك إصابته المُشار إليها والتى أودت بحياته.

تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وتم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

من ناحية أخرى، لقى شابان حتفهما وأصيب ثالث في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين، شبين القناطر ، وتم نقل الجثتان والمصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية بتلقى مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين – شبين القناطر ووجود جثتان ومصاب.