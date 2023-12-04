يد ماسك تتلطخ بالدماء.. زيارة مالك إكس لإسرائيل تغلق حساب القسام

ظن العالم العربي أن منصة إكس بعيدة عن العنصرية والتحيز للجانب الإسرائيلي، مثلما يحدث على فيسبوك وإنستجرام وممارساتهم الواضحة ضد الشعب الفلسطيني، إلا أن زيارة إيلون ماسك الأخيرة بدأت تجني ثمارها مساء اليوم، بعدما تم تعطيل صفحة كتائب القسام على منصة إكس.

بعد طوفان الأقصى بدأت إسرائيل بحربها الانتقامية، والتي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ أكتوبر الماضي حتى اليوم، وبعدما قام الاحتلال الإسرائيلي بقطع الإنترنت والكهرباء عن أهالي غزة، سارعوا العرب والمتضامنين مع الفلسطنيين ولجأوا إلى إيلون ماسك، من خلال حملة كبيرة على مواقع السوشيال ميديا وطالبوه بمساعدة أهالي غزة.

زيارة إيلون ماسك لإسرائيل

يبدوا أن الحملة الكبيرة التي شنت وطلب فيها رواد السوشيال ميديا مساعدة ماسك لأهالي غزة، أيقظت إسرائيل على المنصة التي لم تكن تتأثر بأي صراع، ولكن الأمر اختلف بعد زيارة إيلون ماسك لإسرائيل.

نهاية الشهر الماضي زار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إسرائيل، بلدة كفار عزة بغلاف قطاع غزة، رافقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهذه الزيارة جاءت بعد إدانة البيت الأبيض لمعاداة السامية من قبل ماسك.

وانتقد الكثير من العرب زيارة ماسك لإسرائيل لما رأوا فيها من تناقض مع مواقفه السابقة بخصوص الحرب، ودعوه إلى زيارة غزة أسوة ببلدة كفار عزة.

استقبلت إسرائيل زيارة ماسك بترحيب كبير، واعتبرها تراجعا عن خطأ فادح، وثمة من استنكرها ووصفها بأنها "حملة إعلانية" يسعى من خلالها رجل الأعمال إلى تلافي الأضرار التي لحقت بمنصة "إكس".

تعطيل حساب كتائب القسام

عطلت منصة إكس الصفحة الرسمية لكتائب القسام منذ دقائق، وكانت تواصل إرسال الأخبار حول الاشتباكات الدائرة بين القسام وحماس وقوات الاحتلال في عدة أماكن في غزة.

وكانت المقاومة دكت عدة أهداف إسرائيلية، باستخدام أسلحة مختلفة، وتوالت صفحة كتائب القسام في نشر جميع أحداث اليوم التي خلفت الكثير من الدمار.