مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على ارتفاع

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام تعاملاته خلال جلسة، اليوم الاثنين، عند مستوى 1,949.93 بارتفاع قدره 8.74 نقاط عن معدل الإقفال السابق, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 744.14 بارتفاع قدره 3.54 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

الأسهم البحرينية

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية نحو 804 آلاف و40 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 294 ألفًا و923 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 54 صفقة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس ي خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين، منخفضاً بواقع 27.63 نقطة ليقفل عند مستوى 11191.39 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 233 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : تكافل الراجحي، والباحة، والغاز، ورعاية، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نسيج، وعناية، ووفرة، والآمار، وسينومي ريتيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و4.04% .

فيما كانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : أمريكانا، وشمس، والباحة، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والسعودي الألماني الصحية، والراجحي، والحمادي، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الاثنين، منخفضًا 743.27 نقطة ليقفل عند مستوى 24100.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28.6 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق تعاملاته منخفض

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية تعاملاته خلال جلسة، اليوم الاثنين، منخفضاً بنسبة بلغت نحو 0.76 %، بواقع 76.46 نقطة، إلى مستوى 9959.96 نقطة.

وتم خلال جلسة اليوم فى الأسهم القطرية تداول نحو 145 مليوناً و812 ألفاً و470 سهماً، بقيمة 403 ملايين و937 ألفاً و13.342 ريالاً، نتيجة تنفيذ 16065 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة الأسهم القطرية تداول نحو 582 ملياراً و915 مليوناً و494 ألفاً و7.580 ريالات، قياسا بـ 587 ملياراً و332 مليوناً و784 ألفاً و410.070 ريالات، في الجلسة السابقة.