مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً اليوم

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، تراجعًا في ختام تعاملات اليوم الإثنين 4-12-2023، ليغق مؤشر السوق العام منخفضاً بنحو 27.63 نقطة ليقفل عند مستوى 11191.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 233 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 86 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 127 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات تكافل الراجحي، والباحة، والغاز، ورعاية، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نسيج، وعناية، ووفرة، والآمار، وسينومي ريتيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.88% و4.04% .

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، والباحة، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والسعودي الألماني الصحية، والراجحي، والحمادي، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 743.27 نقطة ليقفل عند مستوى 24100.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28.6 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

البورصة المصرية تربح 20 مليار جنيه في مستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الاثنين بصورة جماعية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 20 مليار جنيه، ووصل إلى مستوي 1.686.4 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوي 24882نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1% .

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1%.

قرر مجلس اداره البورصة المصرية للسلع برئاسة د. إبراهيم عشماوى بتكليف حسام الجراحي بمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبورصة المصرية للسلع.

الجراحي شغل عدة مناصب منها العضو المنتدب لشركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية حتي نوفمبر 2023 كما أنه شغل عده مناصب بالبورصة المصرية للاوراق المالية خلال فتره عمله منذ 2010 حتى ديسمبر 2022 في مختلف القطاعات منها قطاعات الرقابة على التداول و العضوية والمكتب الفني.

يتمتع حسام الجراحي بخبرة واسعة في مجال الاستثمار وأسواق المال تبلغ اكتر من 30 عاما حيث عمل لمدة 5 أعوام مدير عمليات البنك المصري الأمريكي، والذي انتقل بعدها للعمل في منصب عضو منتدب لفروع شركة دلتا رسملة للوساطة في الأوراق المالية.