كيف يوفر الذكاء الاصطناعي أطباء ومحامين مجانًا

فينود خوسلا هو مستثمر غزير الإنتاج وأحد رهاناته الأخيرة كانت شركة OpenAI – الشركة التي تقف وراء ChatGPT. وفي مقابلة مع برنامج Cerebral Valley Podcast، قال خوسلا إنه لا يزال متفائلًا بشأن ما يمكن أن يحققه الذكاء الاصطناعي.

قال: "أعتقد أنه خلال 10 سنوات سيكون لدينا أطباء مجانيون، ومدرسون مجانيون للجميع، ومحامون مجانيون حتى يتمكنوا من الوصول إلى النظام القانوني".



تناول خوسلا أيضًا مشكلة مشتركة من خلال تسليط الضوء على انتشار السرد البائس المحيط بالذكاء الاصطناعي.

أشار إلى أن الكثير من الأفراد يركزون على النتائج السلبية المحتملة، والتي غالبًا ما تكون متجذرة في احتمال حدوث شيء سلبي بنسبة واحد بالمائة. في المقابل، يحث خوسلا على منظور أكثر توازناً، ويحث الناس على عدم إغفال الفوائد الهائلة التي يمكن أن يجلبها الذكاء الاصطناعي للإنسانية.

قال خوسلا في البودكاست: "الكثير من الناس ينظرون إلى الزاوية البائسة لاحتمال حدوث شيء سيئ بنسبة 1%، ويتجاهلون فوائد الذكاء الاصطناعي للإنسانية".

وقال خوسلا: "لم نر أي مكان قريب من حدود قدرة الذكاء الاصطناعي"، قبل أن يضيف: "هذا افتراض معقول".



المؤمنون الأوائل بإمكانيات الذكاء الاصطناعي



لقد كان صاحب رأس المال المغامر أحد الداعمين الأوائل للذكاء الاصطناعي. في عام 2016، كتب خوسلا ورقة بحثية بعنوان "20% طبيب مشمول" وخوارزمية الدكتور: تكهنات وتأملات لمتفائل التكنولوجيا.

وفي الورقة التي ركزت على الرعاية الصحية والتكنولوجيا، كتب خوسلا: "ستعمل التكنولوجيا على إعادة اختراع الرعاية الصحية كما نعرفها. من المحتم أنه في المستقبل، سيتم استبدال غالبية عمليات التشخيص والوصفات الطبية والمراقبة التي يقوم بها الأطباء، والتي قد تقترب بمرور الوقت من 80 بالمائة من إجمالي وقت الأطباء/أطباء الباطنة الذين يقضونها في الطب، بالأجهزة الذكية والبرمجيات والأجهزة الذكية".

استثمرت شركة Khosla Ventures – الشركة التي يديرها المستثمر – أكثر من 50 مليون دولار في OpenAI عندما كانت شركة ناشئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

