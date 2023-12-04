كيف يساعد الذكاء الاصطناعي على تقديم الخدمات الرقمية بـ 121 لغة

تتمتع تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) بالعديد من حالات الاستخدام، وأحدها هو توفير الوصول إلى الخدمات الرقمية بلغاتها الأصلية. في بلد شاسع مثل الهند، حيث يتحدث الناس أكثر من 121 لغة، من الصعب إتاحة الخدمات الرقمية لهم بلغاتهم الأصلية.

تقوم الحكومة ببناء مجموعات بيانات لغوية من خلال Bhashini، وهو نظام ترجمة لغة قائم على الذكاء الاصطناعي يقوم بإنشاء مجموعات بيانات مفتوحة المصدر باللغات المحلية لبناء أدوات الذكاء الاصطناعي والتي تهدف في المقابل إلى تقديم المزيد من الخدمات رقميًا.

دور الذكاء الاصطناعي في جلب اللغات إلى الإنترنت



ومن الجدير بالذكر أن عددًا قليلاً فقط من هذه اللغات البالغ عددها 121 لغة تتم تغطيتها بواسطة معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، وهو فرع من الذكاء الاصطناعي يمكّن أجهزة الكمبيوتر من فهم النصوص والكلمات المنطوقة. وهذا يعني أن مئات الملايين من الهنود مستبعدون من المعلومات المفيدة.



ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن كاليكا بالي، الباحث الرئيس في Microsoft Research India، قوله: "لكي تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي لصالح الجميع، يجب أن تلبي أيضًا احتياجات الأشخاص الذين لا يتحدثون الإنجليزية أو الفرنسية أو الإسبانية".

"ولكن إذا كان علينا جمع قدر كبير من البيانات باللغات الهندية كما حدث في نموذج لغوي كبير مثل GPT، فسننتظر 10 سنوات أخرى. وقال بالي: "ما يمكننا فعله هو إنشاء طبقات فوق نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل ChatGPT أو Llama".



كيف يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي



يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على مجموعات بيانات معينة مثل النصوص المكتوبة. ومع ذلك، فإن العديد من اللغات الهندية لها تقليد شفهي بشكل أساسي، مما يعني أن السجلات النصية ليست وفيرة، مما يجعل من الصعب جمع البيانات باللغات الأقل شيوعًا.

يأتي Bhashini، الذي يتضمن مبادرة التعهيد الجماعي للأشخاص للمساهمة بجمل بلغات مختلفة، والتحقق من صحة الصوت أو النص المكتوب بواسطة الآخرين، وترجمة النصوص وتصنيف الصور.

"تدفع الحكومة بقوة لإنشاء مجموعات بيانات لتدريب نماذج لغوية كبيرة باللغات الهندية، وهي مستخدمة بالفعل في أدوات الترجمة للتعليم والسياحة والمحاكم"، قال بوشباك بهاتاشاريا، رئيس مختبر تكنولوجيا الحوسبة للغة الهندية. في مومباي، حسبما نقلت عنه.



نموذج ميتا SeamlessM4T



في وقت سابق من هذا العام، أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، عن نموذج لترجمة الكلام مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكنه ترجمة ونسخ الكلام بما يصل إلى 100 لغة. وقال زوكربيرج إن نموذج الذكاء الاصطناعي يمكنه تحويل الكلام إلى نص، وتحويل النص إلى كلام، وتحويل الكلام إلى كلام، وترجمة النص إلى نص، والتعرف على الكلام.

يمكن أن يكون النموذج مفيدًا لتوصيل المعلومات وفهمها باللغات التي لا يعرفها الأشخاص، خاصة تلك اللغات التي لا تحتوي على نظام كتابة مستخدم على نطاق واسع أو لم يتبق لها نصوص لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.