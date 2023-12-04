تعطل حركة المرور بعد انفجار ماسورة مياه بقرية ميت فارس بالدقهلية

سادت حالة من الغضب بين أهالى كفر الصلاحات التابعة لمركز بنى عبيد بالدقهلية والقرى المجاورة لها بسبب الانفجار المتكرر لماسورة المياه بالخط الرئيسى بطريق الصلاحات ميت فارس ، الأمر الذى يتسبب في انقطاع المياه عن المنطقة وأيضا نتج عنه إغلاق الطريق المؤدي إلى محافظة الشرقية مما أدى إلى إرباك حركة المرور ومنع الأهالي من متابعة أعمالهم .

فيما قال عدد من الأهالى أن دائرة المركز جميعها تعانى تهالك شبكة المياه وليس هذا الخط فقط، والتى لم يتم تغييرها منذ عشرات السنيين وطالبوا بتغيير شبكة المياه، مؤكدين أنهم يحصلون على وعود فقط دون تنفيذ.

وأكد مصطفى النجار من أهالى قرية كفرالصلاحات إننا نعيش حياه صعبة بعد الانفجار المتكرر لماسورة مياه الشرب مما أدى إلى غمر الطريق بالمياه وإعاقة حركة المواطنين وتعطيل مصالحهم وأشار إلى أن جهودهم فشلت في الاتصال بالمسئولين بالشركة القابضة للمياه والصرف الصحي بالدقهلية.

واستنكرعاطف المندى حالة التجاهل واللامبالاة التامة من مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية الذين لا يتحركون إلا بعد وقوع الكارثة، حيث يكتفى موظفو الشركة بالجلوس فى مكاتبهم، متجاهلين استغاثات المواطنين وشكواهم المتكررة بسبب انفجار ماسورة مياة الشرب الرئيسية بطريق الصلاحات ميت فارس .