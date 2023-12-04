تناول الفطر بانتظام يحمي من السرطان.. دراسة توضح

يمكن لمنتج غذائي معروف أن يساعد جسم الإنسان على مقاومة السرطان ولهذا الغرض، وجد العلماء أنك بحاجة إلى تناول حفنة من الفطر بانتظام.

وجد باحثون أمريكيون من جامعة تافتس أن تناول الفطر فعال كوسيلة للحماية من سرطان الثدي بالنسبة للنساء المعرضات بسبب الوراثة للإصابة بهذا السرطان، أوصى العلماء بإضافة هذا الفطر إلى نظامهم الغذائي اليومي بكمية تقارب 100 جرام.

أظهرت التجارب التي أجريت في كاليفورنيا أنه مع الاستهلاك المستمر للكمية المحددة من الفطر، تم تسجيل انخفاض في نمو الخلايا السرطانية لدى النساء المصابات بسرطان الثدي الذي تم تشخيصه بالفعل، وقال الخبراء إن الفطر يحتوي على عناصر دقيقة، والتي عند دخولها الجسم، تخلق نوعًا من الحاجز ضد مسببات الأمراض التي تثير تطور الالتهاب، مما يساهم في ظهور السرطان.

وأوضح الأطباء تأثيرها: "يحتوي الفطر على مواد لها تأثير إيجابي على الخلايا الجذعية (المقاتلات الرئيسية للسرطان)، مما يساعد على زيادة إنتاج الخلايا الليمفاوية التائية، التي تقوي الدفاع المناعي و"تمنع" الخلايا السرطانية"، وفي هذه الحالة يظهر في جسم الإنسان نوع من الحاجز ضد الفيروسات والبكتيريا.