هل تسبب النقاق السرطان؟.. دراسة تجيب

أعرب الأطباء مرارا وتكرارا عن آراء سلبية فيما يتعلق باستهلاك منتجات اللحوم، مثل النقانق المختلفة والنقانق ولكن هل صحيح أن محبي النقانق يجب أن يكونوا حذرين من السرطان؟

قدم منشور في المجلة الأوروبية للسرطان إجابة العلماء على السؤال ، حيث أجرى خبراء من جامعة جلاسكو تحقيقاتهم في مشكلة تناول منتجات اللحوم المصنعة لمعرفة ما إذا كان حب النقانق والنقانق يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

واستنادا إلى تحليل بيانات 260 ألف امرأة في منتصف العمر، خلص العلماء في نهاية المطاف إلى أن اللحوم المصنعة تزيد في الواقع من خطر الإصابة بالأورام الخبيثة - وعلى وجه الخصوص، تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

وخلص الباحثون إلى أنه إذا تناولت ثلاث شرائح فقط من اللحم المقدد أو اثنين من النقانق في الأسبوع، فأنت أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي بنسبة 15٪، بمعنى آخر، يصبح خطر الإصابة بسرطان الثدي أكثر أهمية إذا كنت تستهلكين حتى 9 جرامات من اللحوم المصنعة أسبوعيًا.

وفي السابق، ذكر ممثلو العلوم أن الاستهلاك المنتظم للنقانق يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك مرض السكري وفي الوقت نفسه، لاحظ الأطباء أن الضرر الأكبر على الجسم يأتي من المكونات المستخدمة في عملية المعالجة الصناعية للحوم وتحضير المنتجات المختلفة منها - الملح الزائد الموجود فيها والمكونات الكيميائية على شكل المواد الحافظة ومعززات النكهة.