دراسة تكشف.. الشمس تحمي من السرطان

اكتشف باحثون من ألمانيا أن خطر تعرض الجسم للشمس أفضل للجسم مبالغ فيه للغاية.

قال مجموعة من العلماء سابقا أن الشمس يمكن أن تثير ظهور سرطان الجلد، في الواقع، يمكن لأشعة الشمس أيضا حماية الشخص إذا تم استقبالها بكميات كافية ولكن ليست مفرطة.

وأجرى العلماء أبحاثا واكتشفوا أن الشمس يمكن أن تحمي الشخص من مثل هذا المرض.

الحقيقة هي أن الخلايا السرطانية تتجاوز آليات الحماية في جسم الإنسان من أجل التكاثر، ويتم التحكم فيها أيضا عن طريق أشعة الشمس، مما يساعد وظائف الحماية للجسم على العمل. لذلك، يقول العلماء إن ضوء الشمس يمكن أن يصبح ليس فقط وقاية، ولكن أيضا علاجا طبيعيا.

وتعتمد الحواجز الواقية للجسم اعتمادا كبيرا على إنتاج الجسم لما يكفي من فيتامين (د) لدعم العملية في جميع مراحل المرض.

بالإضافة إلى ذلك، يقول العلماء إن هذا الفيتامين يؤثر أيضا على مناعة الجسم، بشكل عام، والحفاظ عليه عند المستوى المناسب.

يلاحظ العلماء أنه من المهم بشكل خاص الحصول على ما يكفي من الفيتامين في سن الشيخوخة، عندما يكون مهما لعمل الجسم كله ويساعد على إبقائه شابا وصحيا. الآن ثبت أن الفيتامين يمكن أن يساعد أيضا في منع ظهور أنواع مختلفة من السرطان، فهو ينشط الجهاز المناعي، مما يسمح له ليس فقط بتحديد العدو، ولكن أيضا بتشغيل دفاعات الجسم.