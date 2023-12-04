وزير الرياضة يبحث استعدادات استضافة البطولة الإفريقية وخطة الاتحاد المصري لكرة اليد

التقى الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بـ محمد الامين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، لبحث استعدادات استضافة مصر للبطولة الافريقية في نسختها رقم 26 والتي تقام خلال الفترة من 17 الى 27 يناير المقبل، وكذلك خطة الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على دعمه المستمر لجميع الاتحادات المصرية من أجل النهوض بالرياضة المصرية، خاصة وان كرة اليد لديها شعبية كبيرة في مصر، موضحا ان استضافة مصر للبطولة الافريقية لكرة اليد للكبار والمؤهلة لكل من دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 وكذلك بطولة كأس العالم، الذي يعكس مدي أهمية البطولة لدي مصر واهتمام الدولة المصرية بخروجها بالشكل اللائق باسم ومكانة مصر وايضا على المستوي الفني للخروج ورفع مستوي اللاعبين.

واضاف وزير الرياضة انه يعمل بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة اليد على تخريج جيل جديد من الشباب المصري ودمج اللاعبين مع مختلف المنتخبات وذلك لاستمرار السيطرة المصرية وتاكيدا على الدور الكبير

ومن جانبه تقدم الاستاذ محمد الامين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بالشكر للسيد وزير الشباب والرياضة على دعمه الكبير للاتحاد المصري ولرياضة كرة اليد في مصر، مؤكدا انه يتم خلال الفترة الحالية توسيع قاعدة الرياضيين في كرة اليد مع العمل على الكف عن المواهب المختلفة في مختلف محافظات الجمهورية من اجل دعم المنتخب الوطني.

واضاف الامين، ان البطولة الافريقية التي تستضيفها مصر ستقام كما اعتاد الجميع ان تخرج بالاسم اللائق بالدولة المصرية ومكانتها العالمية.

كما تناول اللقاء خطة مشاركات الاتحاد المصري لليد خلال العام المقبل، حيث تستعد المنتخبات المصرية المختلف للعديد من البطولات ومنها البطولة الافريقية للناشئين والشباب بتونس، وكذلك البطولة الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2015، كأس العالم للناشئات والشابات، البطولة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم في نوفمبر، وكذلك بطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركة في سبتمبر المقبل، بإلإضافة إلى العديد من البطولات الاخري.

الجدير بالذكر ان البطولة الأفريقية لكرة اليد التي تستضيفها مصر يتنافس فيها 16 منتخبا وهم: "تونس، المغرب، كاب فيردي، انجولا، الجزائر، غينيا، الكونغو الديموقراطية، نيجيريا، الجابون، الكاميرون، زامبيا، كينيا، ليبيا، الكونغو، رواندا، بالاضافة إلى مصر البلد المنظمة".

حضر اللقاء عمرو صلاح، امين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، اشرف البجرمي، رئيس قطاع الرياضة، الدكتور محمد الكردي، رئيس الادارة المركزية للأداء الرياضي، الدكتور عبد الاول محمد، مساعد وزير الشباب والرياضة للأداء الرياضي.

