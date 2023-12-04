الياسين 105 ورجوم.. المقاومة تدك مواقع إسرائيلية بأسلحة مختلفة

الياسين 105 ورجوم، جزء من أسلحة المقاومة التي استخدمتها خلال الاشتباكات القوية التي اندلعت اليوم مع قوات الاحتلال في شمال ووسط غزة، واستخدم كلا من سرايا القدس والقسام عدة أسلحة وفي السطور التالية سوف نوضح أبرزها والمواقع التي تم تدميرها:

أسلحة المقاومة التي استخدمت اليوم:

سرايا القدس، قصفنا تجمعات للعدو في محور أبو هولي بقذائف الهاون وكيسوفيم برشقة صاروخية.

وقالت سرايا القدس، عبر منصة إكس، : "يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع جنود العدو في محور التوغل حي الشيخ رضوان، ويستهدفون عدد من الآليات العسكرية بقذائف "التاندوم" وعبوات "العمل الفدائي".

وأضافت، أنه تم استهداف دبابة بعبوة "شواظ" في بيت حانون شمالي قطاع.

كما تم قصف موقع "العين الثالثة" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

واستهدف مجاهدو القسام قوة صهيونية خاصة متحصنة، داخل مبنى بقذيفة أفراد في بيت حانون شمال قطاع غزة.

اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال

كما خاض مجاهدو القسام، اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في منطقة الفالوجا بمخيم جباليا شمال قطاع، وتم استهداف 5 آليات متوغلة بقذائف "الياسين 105"

وكان أصيب 8 جنود إسرائيليين من بينهم 2 في حالة حرجة باشتباكات في شمال ووسط غزة، ويحاول الاحتلال إجلاء المصابين وسط اشتباكات مع عناصر حماس