سقوط سائق توك توك هارب من 66 سنة حبس

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة لضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة من تحقيق النتائج التالية:

ضبط (سائق "توك توك" - محكوم عليه فى43 حكم "مُستأنف ، جزئى" بإجمالى مدة حبس 66 سنة و5شهور و19 يوم وكفالات وغرامات مالية).

ضبط (مقاول-محكوم عليه فى 36 حكم "مُستأنف، جزئى، غرامة" بإجمالى مدة حبس 32 سنة وكفالات وغرامات مالية).

ضبط (سائق "توك توك"- محكوم عليه فى 21 حكم "جزئى" بإجمالى مدة وحبس 14 سنة و6 شهور وكفالات وغرامات مالية).

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة مسنة بسبب هاتفها المحمول بالقناطر الخيرية

وكانت الأجهزة الأمنية في القليوبية، قد كشفت غموض العثور على جثمان ربة منزل عثر عليها مقتولة بعدة طعنات داخل منزلها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتم نقل الجثمان للمستشفى، وألقي القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل منزلها بدائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث قادة مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه جار المجني عليها عاطل له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، واستولى على هاتفها المحمول ومبلغ مالي، كما أرشد عن المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة وطلبت تحريات مباحث المركز حول ظروف وملابسات الواقعة.