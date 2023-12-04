الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الرقابة الإدارية والتموين تضبط 900 طن سكر

سكر
سكر

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة التموين من ضبط مخالفات عديده بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات، شملت بيع حوالى ٩٠٠ طن سكر مخصصه من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة  والتلاعب فى وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية حوالى ٥ طن.

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حرب السكر

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 تم مصادرة الكميات وجارى استكمال الاجراءات القانونية . 

يأتي ذلك فى اطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الاسعار والاستيلاء على المال العام .

كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض اصحاب المطاحن بمحافظه اخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة وبالعرض على المستشار النائب العام امر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

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