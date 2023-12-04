قرارات عاجلة من التعليم للمدارس بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

بالتزامن مع إجراء الاستحقاق الدستوري الأهم للشعب المصري، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد من القرارات لضبط العملية التعليمية خلال الانتخابات الرئاسية 2024.

جاء ذلك من خلال كتاب دوري تم تعميمه على المديريات التعليمية مناشدة الجهات المعنية الالتزام بالتعليمات الواردة فى هذا الكتاب، اعتبارا من تاريخ صدوره، ومتابعة تنفيذها بكل دقة وحزم حرصا على تحقيق الصالح العام.

وتضمن الكتاب عدد من البنود يأتي أهمها في ا|لالتزام بحضور وانتظام جميع المعلمين، وكافة العاملين بالمدارس بكافة أنواعها (الرسمية- الخاصة- الدولية)، خلال فترة انعقاد الانتخابات الرئاسية 2024، فضلًا عن الحرص على انتظام الدراسة بالمدارس بكافة أنواعها (الرسمية- الخاصة- الدولية)، غير المخصصة كلجان انتخابية، خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024.

وشددت التعليم، على ضرورة تخصيص مكان مناسب لتجميع العاملين خلال فترة انتخابات الرئاسة 2024، بالمدارس التى تضم لجانا انتخابية فى أقرب مدرسة لهم، مشددة على ضرورة حصول طلاب المدارس المخصصة كلجان انتخابية فقط على إجازة خلال فترة انعقاد الانتخابات.