ندوة تثقيفية حول السلامة والصحة المهنية بالمنيا

تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تواصل مديرية العمل بالمحافظة ، جهودها في تنظيم مجموعة من المبادرات والورش التدريبية ، للإهتمام بالسلامة والصحة المهنية ، والإطمئنان على توفير بيئة عمل آمنة للجميع.

من جانبها، نظمت إدارة السلامة والصحة المهنية التابعة لمديرية العمل، بالإشتراك مع مكتب السلامة والصحة المهنية بالمنيا الجديدة ، وإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن المنيا، مبادرة "سلامتك تهمنا" بمبنى إذاعة وتليفزيون شمال الصعيد بالمنيا ، لتوعية العاملين بمخاطر بيئة العمل ، وكيفية تنفيذ خطط الإخلاء في حالات الطوارئ المختلفة ، حفاظا على جميع ارواح العاملين ، حيث تناولت المبادرة مفاهيم (السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل)، بحضور 65 من العاملين والإداريين والفنيين.

وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، أن الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات للتوعية والتثقيف ، حول تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية ، وأهمية ذلك في الحفاظ على صحة العاملين ، من مخاطر بيئة العمل في جميع القطاعات، بالإضافة ، لشرح مخاطر الحريق في المنشآت و مراجعة خطة الطوارئ والإخلاء.