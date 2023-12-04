ضبط ‏64 ألف و 252 مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

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جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

وقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (64252) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(15404) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(645) مخالفةالسير بدون تراخيص.

(153) مخالفة دراجة نارية .

(3162) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(18) مخالفة موقف عشوائى.

(6) مخالفاتشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.