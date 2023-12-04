ضبط 4 قضايا للإتجار في المُخدرات بأسوان

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مديرية أمن أسوان من ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة

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ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,200 كيلو جرام – كمية من مخدرى"الهيروين ،الشابو")بحوزة 4 متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية.

كما تم تنفيذ عدد (682) حكم قضائى متنوع.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.