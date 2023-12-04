18 ديسمبر.. سماع المرافعة في محاكمة متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، قرارًا بتأجيل إعادة محاكمة شخص لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، إلى جلسة 18 ديسمبر للمرافعة.

التحقيقات أوضحت أن المتهم وآخرين ارتكبوا جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

تجديد حبس المتهم بإنهاء حياة مسنة بسبب هاتفها المحمول بالقناطر الخيرية



أمر قاضى المعارضات بالقليوبية بتجديد حبس المتهم بإنهاء حياة مسنة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة له.

وكانت الأجهزة الأمنية في القليوبية، قد كشفت غموض العثور على جثمان ربة منزل عثر عليها مقتولة بعدة طعنات داخل منزلها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وتم نقل الجثمان للمستشفى، وألقي القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل منزلها بدائرة المركز.

وتم تشكيل فريق بحث قادة مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه جار المجني عليها عاطل له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، واستولى على هاتفها المحمول ومبلغ مالي، كما أرشد عن المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة وطلبت تحريات مباحث المركز حول ظروف وملابسات الواقعة.

ضبط 4 قضايا للإتجار في المُخدرات بأسوان



تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مديرية أمن أسوان من ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة

ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6,200 كيلو جرام – كمية من مخدرى"الهيروين ،الشابو")بحوزة 4 متهمين لعدد 2 منهم معلومات جنائية.

كما تم تنفيذ عدد (682) حكم قضائى متنوع.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.



