الزراعة تؤكد ضرورة الانتهاء من زراعة القمح خلال الأسبوع الحالي

أكد الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي، على ضرورة الانتهاء من زراعة القمح خلال الأسبوع الحالي، وذلك بسبب انخفاض درجات حرارة الليل في معظم الأنحاء على مستوى الجمهورية.

أوضح فهيم أنَّه يجب نقع حبوب القمح في حالة الزراعة في الأراضي التي بها نسبة ملوحة بماء الصرف الزراعي لمدة 5 ساعات، ثم تترك لتجف قبل الزراعة مباشرة، كما أنَّه يجب الري مباشرة بعد الزراعة العفير.

توصيات عاجلة للمحاصيل الأرضية

فيما يتعلق بالمحاصيل الأرضية من البطاطس والبنجر، أوضح فهيم أنه يجب الحقن بحوالي من 8 إلى 10 لترات حمض فسفوريك غمراً ونصفهم للتنقيط، وبعد انتهاء الأمطار يتم الرش بالكالسيوم.

يفضل أن يكون على أحماض كربوكسيلية مصدر الكالسيوم أوكسيد كالسيوم وليس نترات كالسيوم، بالإضافة إلى دفعه سلفات بوتاسيوم 10 كيلو للفدان حقناً.

بالنسبة لمحصول البطاطس الشتوية وخاصة المنزرعة في نوفمبر، تساعد هذه الظروف في انتشار حشرة المن على البطاطس، وبالتالي يجب مراقبة الخطوط القريبة من الجسور والطرق المعرضة للأتربة والتي سيبدأ فيها الإصابة وفى حالة وجود 3 حشرات على الورقة يبدأ الرش بالمبيدات الحشرية بلا خلط للمغذيات.

توصيات لزراعة عروة البطاطس الشتوية

وتابع فهيم أنَّه رغم مناسبة الرطوبة النسبية العالية والرطوبة الحرة على سطح النباتات لانتشار مرض اللفحة المتأخرة، إلا أن استمرار زيادة الحرارة نهاراً، سوف يمنع تماماً قيام دورات مرضية للفحة المتأخرة على البطاطس خلال العروة الحالية حيث يلائم هذا المرض الجو البارد الرطب وتزداد شدة الإصابة بعد فترات من الجو البارد المصحوب بالأمطار والندي الغزير أو الضباب.

كما شدد فهيم على ضرورة زراعة عروة البطاطس الشتوية في أول نوفمبر على نصف ديسمبر الثاني، حيث يكون العمر قريباً من 60 يومًا للبطاطس وتكون الحرارة منخفضة جداً ومن المحتمل أن تتخللها موجات من الصقيع لذلك يجب الحرص الشديد جدًا على بناء عرش جيد في الـ50 يومًا الأولى من عمر البطاطس.