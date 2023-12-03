إطلاق تحالف جديدًا يدعم الزراعة المستدامة

أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" تحالفًا جديدًا يهدف إلى دعم الزراعة المستدامة.

يضم التحالف أكثر من 20 شركة ومنظمة من قطاع الأغذية، ويهدف إلى تسريع اعتماد الزراعة المستدامة والابتكارات والتمويل الانتقالي.

النظم الغذائية

تمثل النظم الغذائية أكثر من 30% من الانبعاثات العالمية، ولذلك فإن التحول إلى الزراعة المستدامة أمر ضروري لتحقيق أهداف اتفاق باريس.

من خلال الشراء الجماعي للمنتجات الزراعية المنتجة على نحو مستدام، سيساعد التحالف على تحفيز الطلب على هذه المنتجات، مما سيعزز الاستثمار في الزراعة المستدامة.

يتوقع أن يبلغ حجم مشتريات التحالف المشتركة للسلع الأساسية المنخفضة الكربون بين 10 و20 مليار دولار.

وسيعمل التحالف مع الحكومات والشركات والباحثين لتحديد الخطوات اللازمة لدعم التحول إلى الزراعة المستدامة.

شركات رائدة