بعد السكر.. لميس الحديدي تحذر من أزمة جديدة في أسعار الأرز

حذرت الإعلامية لميس الحديدي من أزمة جديدة مشابهة لأزمة السكر التي نعاني منها منذ فترة لكنها هذه المرة ستكون حاصة بالأرز.

وقالت لميس الحديدي خلال برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع على فضائية “ON” مساء اليوم : " إحنا بنحذر من أزمة أخرى مشابهة لأزمة السكر وهي أزمة الأرز اللي ربما تظهر الأيام المقبلة إحنا من فترة كنا شفنا سعر كيلو الأرز كان وصل إلى 30-35 جنيهاً وده تقريباً الي بيحصل دلوقتي".

وتابعت : "الأرز بدأنا نشوف أرقام بعدت عن حاجز 26 و27 جنيهاً ووصلت إلى الثلاثين جنيهاً ولا نتمنى أن لا ترتفع السعر مجدداً ".

لماذا ترتفع أسعار الأرز؟

واختتمت لميس الحديدي : لما نشوف مثل هذه المؤشرات لازم نقف ونقول احتمال نكون رايحين لمشكلة لماذا ترتفع أسعار الأرز؟، إحنا مازلنا في انتظار حل أزمة السكر والأرز، ووزير التموين وعد بحلها خلال أسبوعين. حتى هذه اللحظة السكر بـ50 جنيها رغم ضخ الحكومة كميات كبيرة من السكر".

ومن جانبه، قال الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من سلعة الأرز، ولا يوجد نقص في المعروض، كاشفًا عن الموافقة على استيراد الأرز من دولة الهند لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلعة واستعدادات لحلول شهر رمضان المبارك.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على هامش فعاليات المعرض الدولى للذهب "نبيو"

وأكد وزير التموين على توافر الدواجن والبيض بكميات كبيرة وبأسعار " معتدلة " مشيراً إلى أن الوزارة تبذل مجهودا كبيرا لمنع ارتفاع الأسعار ، ولكن أسعار السلع تتأثر بالاسعار العالمية وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأكد المصيلحى، إستمرار التعاقدات لتوفير السلع، الأساسية بالمنافذ، لافتًا إلى أن المخزون السلع الاستراتيجي يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.

وقال المصيلحى، إنه يتم حاليًا التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض اهلا رمضان بمختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين.

وكشف المصليحي عن زيادة عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل إلي 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا وهناك مشترين أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلي 110مشترين

وأضاف، أن معرض الذهب أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلي جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلي موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.

وأشار وزير التموين أن هناك مساع لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وأفريقيا وستأخذ مصر مكانتها الدولية في هذه الصناعة، مشيراً إلي التطور الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات وهناك استخدام للتكنولوجيا الحديثة والذهب متوفر في الأسواق كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب بدون جمارك.