حبس عاطلين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالخصوص

أمرت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية، بحبس عاطلين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات ، وطلب تحريات مباحث قسم شرطة الخصوص حول الواقعة.

كانت البداية بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ، من ضبط عاطلان يديران ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بمدينة الخصوص فى محافظة القليوبية، وتم ضبط بحوزتهما 18 قطعة سلاح وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

و بتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود معلومات بقيام عاطلين لهما معلومات جنائية ومسجلين يقومان بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر داخل مسكنهما بدون ترخيص.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمان يديران ورشة حدادة ويقومان بإدارة نشاطًا مخالف للقانون في إصلاح وتعديل الأسلحة النارية للأشقياء الخطرين بمنطقة الخصوص.

وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهمان وبالتفتيش عثر بحوزتهما على 18 قطعة سلاح ناري وأجزاء وقطع غيار التصنيع وأدوات التصنيع، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

مصرع شابين وإصابة ثالث في حادث تصادم على طريق شبين القناطر

كما لقى شابين حتفهما وأصيب ثالث في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين، شبين القناطر ، وتم نقل الجثتان والمصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت البداية بتلقى مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين – شبين القناطر ووجود جثتان ومصاب.

وانتقلت قوة امنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين أن الحادث وقع بين دراجة نارية وسيارة على طريق كفر شبين – شبين القناطر واسفر الحادث عن مصرع كلا من، فيصل ب ع 18 سنة ومصطفى ع م 19 سنة، وإصابة شاب ثالث وتم نقل الجثتان والمصاب إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فقررت التصريح بدفن الجثتان والاستعلام عن حالة المصاب الثالث والتحفظ على الدراجة النارية والسيارة.