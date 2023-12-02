السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

ضبط 3 عناصر إجرامية خطرة بأسيوط بحوزتهم ترسانة أسلحة وكوكتيل مخدرات

المضبوطات
المضبوطات

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نشاط (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة "سبق إتهامهم فى عدد من القضايا ما بين "قتل، سلاح، سرقة، حريق عمد، ضرب" - ومطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام قضائية بالحبس والسجن المؤبد") تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة مُتخذين من دائرة مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بمحل إقامتهم بدائرة المركز.. وبحوزتهم (8 بنادق آلية – 9 بنادق خرطوش - 14 فرد محلى - 22 خزينة – كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 3,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 260 كيلو جرام لمخدر البانجو - 2300 قرص مخدر).
 

 بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك إدراكا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.
 

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