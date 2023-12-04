أحمد حجازي يقود تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة سيباهان بدوري أبطال آسيا

يلتقي فريق اتحاد جدة مساء اليوم الإثنين، مع نظيره سيباهان في ليلة عودة النجم الدولي المصري أحمد حجازي، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

و ومن المنتظر أن يشهد التشكيل عودة النجم المصري أحمد حجازي إلى المشاركة مع الاتحاد في مباراة اليوم بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، التي تعرض لها في مباراة التتويج بدوري روشن، ضمن الموسم الماضي أمام الفيحاء، وخضع على إثرها إلى عملية جراحية في الركبة، وبرنامج تأهيلي لمدة 6 أشهر.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع لمواجهة سيباهان

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة سباهان أصفهان

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: عمر هوساوي – لويز فيليبي – أحمد حجازي – مهند الشنقيطي.

الوسط: فابينيو – فيصل الغامدي – صالح العمري – إيجور كورنادو.

الهجوم: عبد الرزاق حمدالله – كمارا “جوتا”.

ورغم تأهل الاتحاد رسميًا غلى دور الـ 16 في بطولة دوري أبطال آسيا فإنه يدخل مباراة اليوم من أجل الدفاع عن صدارة ترتيب المجموعة التي يحتلها حاليًا برصيد 12 نقطة فيما يأتي خلفه سباهان الإيراني في الوصافة بـ 10 نقاط.